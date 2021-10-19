19.10.2021 (19:00)
Пермские юнармейцы приняли участие в соревнованиях по стрельбе «Меткий стрелок – 2021»
Пермские юнармейцы приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки с открытым прицелом «Меткий стрелок – 2021». В состязании участвовали школьники 14-18 лет из города Соликамска.
Каждый подросток совершил по 10 выстрелов из винтовки МР-512 в разных положениях, в том числе в положении стоя и с колена. Участники оценивались как команды в целом, так и лично каждого юнармейца. Также юнармейцы продемонстрировали свои навыки и умения в сборке и разборке оружия.
После подведения итогов участников наградили грамотами, а лучшие стрелки получили значок «Меткий стрелок – 2021».
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