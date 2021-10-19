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19.10.2021 (18:45)

Командующий ЦВО проверит готовность войск к финальному этапу учений ОДКБ в Таджикистане

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл в Таджикистан для проверки готовности воинских контингентов к финальному этапу стартовавших 18 октября трех учений государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На полигоне Момирак генерал-полковник Александр Лапин заслушает доклад заместителя командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Евгения Поплавского о замысле совместного учения Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ «Взаимодействие-2021» и порядке проведения розыгрыша этапа практических действий. На полигоне Харб-Майдон он проверит организацию работы на пункте управления КСОР ОДКБ, а также заслушает доклады о готовности руководителей специальных учений «Эшелон-2021» и «Поиск-2021».

Кроме того, генерал-полковник Александр Лапин проверит аспекты организации работы оперативного состава КСОР ОДКБ и комплексной защиты полевых командных пунктов. 

Специальные учения «Эшелон», «Поиск» и совместное учение КСОР ОДКБ «Взаимодействие» проводятся под общим руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак, вблизи границы с Афганистаном. В совместных маневрах принимают участие 4 тысячи человек и задействовано более 500 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Таджикистан
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