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19.10.2021 (18:30)

Курсанты ВУЦ УрФУ приняли участие в спортивном соревновании на Кубок Свердловской области по скоростной радиотелеграфии

Курсанты Военного учебного центра (ВУЦ) Уральского федерального университета приняли участие в спортивном соревновании на Кубок Свердловской области по скоростной радиотелеграфии, которое состоялось в Екатеринбурге.

В спортивном состязании, помимо курсантов ВУЦ, также приняли участие команды учащихся кадетских корпусов Екатеринбурга и Свердловской области, студенты Уральского радиотехнического колледжа, ДОСААФ, ветераны спецназа, военнослужащие службы Екатеринбургского гарнизона и Росгвардия.

Участникам предстояло произвести прием радиограмм, расшифровать их, понять, что до них хотели донести авторы, а затем также самостоятельно зашифровать радиограмму и произвести ее передачу.

Большую часть наград получили курсанты ВУЦ УрФУ. Каждый участник получил грамоту, а также ценный приз.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Учебный центр , Центральный военный округ , Военное образование , Соревнования
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