19.10.2021 (18:15)

В Челябинске показана реконструкция проводов танкистов, уходивших на фронт в годы Великой Отечественной войны

На перроне №1 Челябинского железнодорожного вокзала проведена историческая реконструкция проводов челябинских танкистов, которые впервые состоялись 18 октября 1941 года, когда первые танки из Челябинска были отправлены на фронт.

В реконструкции были задействованы участники военно-исторических клубов Челябинской области, некоторые из которых являются действующими военнослужащими Чебаркульского гарнизона, также для создания атмосферы военного времени была использована военная техника, в том числе гаубицы М-30, доставку которых организовали военнослужащие гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии.

Для участников мероприятия была организована экспозиция из автомобилей и орудий времен Великой Отечественной войны. При посещении экспозиции каждый мог не только сделать памятное фото с раритетной техникой и оружием, но и узнать подробности о их предназначении в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, гостям экспозиции рассказали о становлении, создании и подвигах Уральского добровольческого танкового корпуса в годы войны.

В исторической реконструкции приняли участие юнармейцы, военнослужащие танковой дивизии, общественные деятели и представители Минобороны России.

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