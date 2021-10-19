19.10.2021 (19:30)

Батальонные тактические группы мотострелковых соединений ЮВО отработали в Крыму действия в обороне

Батальонные тактические группы мотострелковых соединений 49-й и 58-й общевойсковых армий Южного военного округа (ЮВО), а также соединения береговой обороны Черноморского флота провели совместное тактическое учение по отражению наступательной операции условного противника на морском побережье. Задачи оборонительной тематики в составе разнородных тактических групп мотострелками трех объединений ЮВО решались на полигоне Опук в Крыму.

Оценку действиям командиров батальонных тактических групп дал командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

«Нешаблонные подходы в применении штатного вооружения с целью повышения мобильности и создания условий для внезапно изменяющейся тактической обстановки не в пользу противника смогли обеспечить командиры на данном участке обороны», – отметил генерал армии А. Дворников.

В боевых порядках мотострелков активно применялись кочующие орудия, в том числе минометы, зенитные установки и станковые гранатометы на автомобильной и бронированной технике. Кроме того, в системе разведывательно-огневых комплексов действовали группы снайперов, в том числе на огневых средствах высокой мощности – танках Т-72Б3, боевых машинах пехоты БМП-3 с использованием противотанковых ракетных комплексов.

С учетом боевого опыта современных вооруженных конфликтов в основе тактических групп соединений ЮВО также действовали высокомобильные мотострелковые роты на бронетранспортерах и вертолетах. Для обеспечения живучести боевых подразделений активно использовались тактические группы родов войск, в частности подразделения радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны, химзащиты, инженерных войск, расчеты беспилотной авиации, противотанковые, снайперские и медицинские подразделения.

Учение проводится в рамках двустороннего командно-штабного учения по управлению войсками округа на Юго-Западном стратегическом направлении под руководством командующего войсками ЮВО.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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