19.10.2021 (17:30)

Новобранцы из Ростовской области пополнили мотострелковое соединение ЮВО

Более 30 призывников в составе первой команды, отправленной со сборного пункта Ростовской области, пополнили мотострелковую часть 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО).

Все новобранцы сдали тесты на наличие новой коронавирусной инфекции в районных военных комиссариатах и на территории сборного пункта. Каждому призывнику выдан комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

После прохождения психологического и медицинского обследования молодых людей обеспечили комплектами военной формы одежды. Кроме военного билета, каждому военнослужащему выданы персональные электронные карты.

В рамках мероприятий осеннего призыва на территории ЮВО реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В первую очередь было организовано дистанционное изучение граждан, что позволило заблаговременно подготовить документы на призывников, которые гарантировано будут отправлены в войска. Им остается прибыть в военный комиссариат только на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии.

Также проведена ревакцинация сотрудников призывных комиссий и должностных лиц военных комиссариатов на территории военного округа. Призывные и сборные пункты обеспечены всем необходимым медицинским имуществом, включая средства защиты органов дыхания, дезинфекции, экспресс-тесты а также приборы для кварцевания помещений.

Помещения, территорию и транспорт дезинфицируют специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ЮВО.

Военные комиссариаты ЮВО в рамках осеннего призыва 2021 года направят в Вооруженные Силы Российской Федерации более 26 тыс. человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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