19.10.2021 (17:15)

В Тверском соединении ВТА завершилась итоговая проверка за 2021 учебный год

В Тверском соединении военно-транспортной авиации (ВТА) завершились контрольные занятия в рамках итоговой проверки за 2021 год, которая проводилась под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

В течение недели комиссия управления командования ВТА оценивала уровень теоретической и практической готовности соединения и авиационного полка к выполнению задач по предназначению, вооружения и техники, морально-психологическое состояние личного состава, соблюдение правопорядка и воинской дисциплины, и другие вопросы деятельности.

Под руководством членов комиссии в ходе итоговой проверки был проведен строевой смотр личного состава, после чего для военнослужащих были организованны контрольные занятия, организованы сдача теоретических зачетов по специальной, технической, военно-политической, инженерной, мобилизационной подготовке, основам обеспечения защиты государственной тайны, общевоинским уставам ВС РФ. Кроме этого, на практике были проверены нормативы надевания общевойсковых защитных комплектов и противогазов.

Полеты проходили в условиях метеорологического минимума погоды, обусловленного сильным боковым ветром, низкой облачностью и ограниченной видимостью. Экипажи ВТА отработали взлет, посадку, уход на второй круг и взаимодействие с группой руководства полетами. Особое внимание при проведении летных смен уделялось безопасности полетов.

По завершении мероприятия были подведены итоги работы управления соединений и воинских частей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице