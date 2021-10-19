19.10.2021 (17:00)

На полигоне Опук в Крыму подразделения МТО Черноморского флота провели комплекс специальных учений по тыловому обеспечению

На межвидовом полигоне Опук в Крыму в рамках проведения двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ) подразделения материально-технического обеспечения (МТО) развернули район тылового обеспечения.

На первом этапе подразделения МТО совершили марш из пункта постоянной дислокации к месту проведения учения. По замыслу мероприятия район тылового обеспечения должен был быть развернут во втором эшелоне обороняющихся подразделений.

На втором этапе специалисты МТО выполнили развертывание района тылового обеспечения, оборудовали полевой лагерь для размещения личного состава, мобильный банно-прачечный комплекс, полевой хлебозавод, склад горюче-смазочных материалов, а также пункт сбора повреждённой техники и мастерскую по ремонту, восстановлению и обслуживанию боевой и специальной техники.

В ходе выполнения следующих этапов учения личный состав отработал комплекс задач по обеспечению обороняющихся войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и питьевой водой, а также провёл тренировку по приготовлению горячей пищи и выпечки хлеба в полевых условиях с последующей их доставкой на передний край обороны.

Также подразделениями МТО была отработана эвакуация поврежденной техники и её перемещение в пункт сбора поврежденных машин, с дальнейшим проведением восстановительных работ.

Учение проведено по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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