Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.10.2021 (17:00)

На полигоне Опук в Крыму подразделения МТО Черноморского флота провели комплекс специальных учений по тыловому обеспечению

На межвидовом полигоне Опук в Крыму в рамках проведения двустороннего бригадного тактического учения (ДБрТУ) подразделения материально-технического обеспечения (МТО) развернули район тылового обеспечения.

На первом этапе подразделения МТО совершили марш из пункта постоянной дислокации к месту проведения учения. По замыслу мероприятия район тылового обеспечения должен был быть развернут во втором эшелоне обороняющихся подразделений.

На втором этапе специалисты МТО выполнили развертывание района тылового обеспечения, оборудовали полевой лагерь для размещения личного состава, мобильный банно-прачечный комплекс, полевой хлебозавод, склад горюче-смазочных материалов, а также пункт сбора повреждённой техники и мастерскую по ремонту, восстановлению и обслуживанию боевой и специальной техники.

В ходе выполнения следующих этапов учения личный состав отработал комплекс задач по обеспечению обороняющихся войск горюче-смазочными материалами, боеприпасами и питьевой водой, а также провёл тренировку по приготовлению горячей пищи и выпечки хлеба в полевых условиях с последующей их доставкой на передний край обороны.

Также подразделениями МТО была отработана эвакуация поврежденной техники и её перемещение в пункт сбора поврежденных машин, с дальнейшим проведением восстановительных работ.

Учение проведено по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Патрульный корабль «Сергей Котов» пополнит Черноморский флот в конце текущего года
Инженерные соединения и воинские части ЮВО на учениях отработают применение штурмовых подразделений
Морпехи Каспийской флотилии в ходе учения преодолели зараженный участок местности на БТР-82А
Зенитчики ЮВО в Карачаево-Черкесии прикрыли важные объекты от ударов авиации условного противника в ходе масштабного КШУ

Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false