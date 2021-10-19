19.10.2021 (16:45)

Гидрографы Северного флота откорректируют навигационные карты Баренцева моря на основании данных экспедиции «Помни войну»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Гидрографы Северного флота откорректируют навигационные карты Баренцева моря на основании данных экспедиции «Помни войну»

В рамках Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» гидрографическим судном «Ромуальд Муклевич» в 2021 году было выполнено три похода, в ходе которых обследована площадь дна Баренцева и Карского морей в объёме более 2.8 тыс. кв. км. Судном были обнаружены четыре боевых корабля (два из них совместно с другими силами поисково-спасательного обеспечения), шесть судов, одна донная мина, а также подтверждены или уточнены координаты 12 ранее показанных на картах затонувших объектов.

Собранный гидрографами материал послужит не только для увековечения памяти экипажей погибших кораблей и судов СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции, но и послужит исходной информацией для корректуры и переиздания действующих морских навигационных карт, руководств и пособий для плавания. В частности, с карт будут сняты несколько неверно показанных мест гибели кораблей и судов, что расширит возможности для проведения прибрежного лова и другой морской экономической деятельности.

Во время последних этапов Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну», которые получили название «Териберка» и «Подходы к Кольскому заливу» гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» выполнило поиск кораблей и судов, погибших в годы Великой Отечественной войны на подходах к порту Мурманск. Предположительно обнаружены английский корвет «Блюбелл», погибший в феврале 1945 года, английский эсминец «Матабеле», потопленный немецкой подводной лодкой U-454 в январе 1942 года, сторожевой корабль «Пассат» и спасательное судно «РТ-67», затонувшие после нападении немецких эсминцев в 1941 году, а также несколько других судов.

Кроме этого, гидрографической группой были изучены отдельные участки маршрутов советских подводных лодок, проходивших через немецкие минные заграждения «Бантос-А» и «Бантос-Б».

Во время исследований были уточнены координаты сторожевого корабля «Туман», обнаруженного ранее в ходе Комплексной экспедиции, а также мест гибели советских подводных лодок К-2 и Д-3, немецких подводных лодок U-307 и U-286.

Все обнаруженные объекты предполагается в дальнейшем визуально дообследовать для окончательной идентификации. К осмотру подводных объектов будут привлечены водолазы-спасатели Северного флота с телеуправляемыми беспилотными подводными аппаратами. Эта работа будет проведена уже в следующем году.

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