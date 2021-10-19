19.10.2021 (16:30)

Командиры кораблей Балтийского флота и их старшие помощники приступили к сдаче зачетов на допуск к самостоятельному управлению кораблём

В рамках подготовки к зимнему периоду обучения в пунктах базирования кораблей Балтийского флота на территории Калининградской области и Санкт-Петербурга командиры кораблей приступили к сдаче зачетов на допуск к самостоятельному управлению кораблём.

К учебным мероприятиям были привлечены все командиры кораблей Балтийского флота и их старшие помощники.

Главная цель зачетов — достижение высокого уровня индивидуальной подготовленности командного состава кораблей, совершенствование их навыков и умений по управлению кораблём во время выполнения задач по предназначению, при проведении различных корабельных учений, артиллерийских и ракетных стрельб, а также в организации учебного процесса со своими подчиненными.

Военнослужащие сдают зачеты по теоретической и практической частям своей специальности как на берегу, так и при выполнении практических задач в морских полигонах боевой подготовки.

Завершением мероприятия станет сдача офицерами экзаменов по теоретической и практической частям своей специальности и самостоятельный допуск на управление кораблём.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице