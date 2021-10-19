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19.10.2021 (13:45)

Министр обороны России встретился в Москве с начальником Генерального штаба ВС Ирана

Россия готова поддерживать динамичный и многоплановый характер военного сотрудничества с Ираном. Об этом сегодня заявил Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на встрече с начальником Генерального штаба ВС Ирана Мохаммадом Багери.

«Наши отношения развиваются очень динамично и носят многоплановый характер, ярким подтверждением этому является наша большая совместная борьба с международным терроризмом. Готовы и дальше прилагать все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития наших отношений», – сказал Сергей Шойгу.

Министр отметил, что на территории Сирии Россия и Иран активно противодействуют международному терроризму. «Мы, – сказал Сергей Шойгу, – можем и дальше заниматься этой работой в разных регионах с учетом того, что ситуация не становится проще». Он упомянул об угрозах, которые сегодня исходят из Афганистана, в том числе наркотрафик и появление ИГИЛ на территории сопредельных государств.

Министр также отметил, что в текущем году у оборонных ведомств РФ и Ирана насыщенная программа совместных мероприятий, и предложил обсудить наиболее значимые вопросы российско-иранского сотрудничества в военной области.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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