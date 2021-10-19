19.10.2021 (16:00)

Расчеты БПЛА «Элерон» ЗВО навели огонь на условного противника в ходе учений в Брянской области

В Брянской области расчеты беспилотных летательных аппаратов «Элерон» Западного военного округа (ЗВО) навели огонь мотострелкового полка по объектам условного противника.

Учение с расчетами беспилотных летательных аппаратов прошло в рамках сдачи контрольной проверки подразделений для определения лучших расчетов БПЛА по итогам боевой подготовки в летнем периоде обучения.

С помощью беспилотных летательных аппаратов была выполнена разведка маршрутов передвижения условного противника, а также скорректированы огневые задачи боевых машин пехоты БМП-2, танков Т-72Б3, а также артиллерийских гаубиц Мста-Б и РСЗО «Торнадо-Г» на дальности до 2 тыс.м.

Полетные задания проходили в полевых условиях на высотах от 1,3 до 2 тысяч метров. Всего к совместным действиям в рамках сдачи контрольной проверки было привлечено более 1,2 тысяч военнослужащих и около 250 ед. вооружения и военной техники гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа.

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