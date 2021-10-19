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19.10.2021 (15:45)

В войсках ЗВО ракетные комплексы «Искандер-М» ЗВО подготовлены к зимней эксплуатации

Расчеты ракетных бригад, оснащенных новейшими оперативно-тактическими ракетными комплексами ОТРК «Искандер-М» Западного военного округа (ЗВО), завершили подготовку вооружения и военной техники к эксплуатации в зимнем периоде обучения.

На специализированных постах в парковых зонах расчеты комплексов выполнили более 30 технологических операций на каждой единице техники, в том числе проверку работоспособности агрегатов, электрических систем, различные регулировки и замена технических жидкостей.

По завершении регламентных работ специальные комиссии из офицеров материально-технического обеспечения объединений ЗВО провела проверку соединений на готовность к эксплуатации техники в зимних условиях.

Всего военнослужащие подготовили к новому учебному периоду более 2 тысяч единиц вооружения и военной техники ракетных войск и артиллерии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Западный военный округ
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