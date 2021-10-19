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19.10.2021 (15:30)

В Ростове-на-Дону на базе мотострелкового соединения ЮВО прошел День призывника

В Ростове-на-Дону на базе мотострелкового полка 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова дивизии Южного военного округа (ЮВО) прошел День призывника.

Для гостей была организована выставка оружия и боевой техники, показательные выступления военнослужащих.

Кадетам и школьникам показали обмундирование, оружие и спецтехнику, стоящую на вооружении соединения. Все желающие ознакомились с бытом и особенностями службы, отведали солдатской каши.

Для посетителей мероприятия также были развёрнуты мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту, где можно получить консультацию и подробную информацию об условиях прохождения военной службы.

Наиболее отличившихся военнослужащих наградили почетными грамотами военного комиссара Ростовской области.

День призывника регулярно проводится в войсках ЮВО. Его основное предназначение – ознакомить будущих новобранцев со службой в армии.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Южный военный округ , Военно-патриотическое воспитание
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