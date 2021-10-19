19.10.2021 (15:15)

Налет беспилотников танковой армии ЗВО за летний период обучения составил более 50 тыс. км

Налет беспилотных летательных аппаратов гвардейской танковой армии ЗВО за летний период обучения составил более 50 тыс. км

В ходе учебного периода расчеты БпЛА обеспечили разведывательными данными порядка 400 учений на территории Московской, Нижегородской, Ивановской, Смоленской, Ярославской областей, в том числе совместное стратегическое учение «Запад-2021». Во время лагерного сбора с артиллерийскими подразделениями расчеты комплексов «Орлан-10» проводили ежедневные полеты и обеспечили корректировку огня на всех этапах сбора.

В полетах принимали участие беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Элерон» и «Элерон-3». Работа в воздухе велась на высоте от 500 до 3000 метров с использованием устройств фото- и видеофиксации, встроенных в фюзеляж комплекса.

В настоящее время расчеты приступили к сезонному обслуживанию беспилотных летательных аппаратов и комплексов радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки в рамках перевода вооружения и техники на зимний режим эксплуатации. Всего военнослужащим предстоит обслужить более 100 единиц БпЛА и наземных средств управления и разведки.

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