19.10.2021 (15:00)

Сотрудники ВАИ ЦВО в Киргизии провели акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) в Киргизии провели акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма у военных водителей, также военнослужащих – владельцев личного автотранспорта.

Инспекторы проверили техническое состояние автотранспорта, в том числе состояние работы систем освещения, двигателей и тормозной системы, а также наличие водительских удостоверений, их сроки годности.

Каждому водителю сотрудники ВАИ вручили специальные памятки и напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

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