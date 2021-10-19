19.10.2021 (15:00)
Сотрудники ВАИ ЦВО в Киргизии провели акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма
Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) в Киргизии провели акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий и травматизма у военных водителей, также военнослужащих – владельцев личного автотранспорта.
Инспекторы проверили техническое состояние автотранспорта, в том числе состояние работы систем освещения, двигателей и тормозной системы, а также наличие водительских удостоверений, их сроки годности.
Каждому водителю сотрудники ВАИ вручили специальные памятки и напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Новости по теме:
Метки: