19.10.2021 (14:45)
Летчики боевых вертолетов ЗВО провели экскурсию для учеников младших классов на военном аэродроме Пушкин
В Санкт-Петербурге летчики боевых вертолетов Западного военного округа (ЗВО) для детей средней общеобразовательной школы № 409 провели экскурсию по аэродрому Пушкин.
Детям показали образцы современной авиационной техники, в том числе транспортные вертолеты Ми-8АМТШ, разведывательно-ударные Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35. Каждый ребенок смог почувствовать себя летчиком, посидев за штурвалом в кабине вертолета.
Кроме того, детям рассказали об историческом пути аэродрома, его важной роли в годы Великой Отечественной войны, а также о современных задачах.
Дети смогли понаблюдать с близкого расстояния за проводившимися полетами экипажей вертолетов, работой специалистов метеорологической службы, а также группы управления полетами. В здании диспетчерского пункта школьникам продемонстрировали учебный фильм об истории создания армейской авиации страны.