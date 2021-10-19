19.10.2021 (14:45)

Летчики боевых вертолетов ЗВО провели экскурсию для учеников младших классов на военном аэродроме Пушкин



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики боевых вертолетов ЗВО провели экскурсию для учеников младших классов на военном аэродроме Пушкин

В Санкт-Петербурге летчики боевых вертолетов Западного военного округа (ЗВО) для детей средней общеобразовательной школы № 409 провели экскурсию по аэродрому Пушкин.

Детям показали образцы современной авиационной техники, в том числе транспортные вертолеты Ми-8АМТШ, разведывательно-ударные Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35. Каждый ребенок смог почувствовать себя летчиком, посидев за штурвалом в кабине вертолета.

Кроме того, детям рассказали об историческом пути аэродрома, его важной роли в годы Великой Отечественной войны, а также о современных задачах.

Дети смогли понаблюдать с близкого расстояния за проводившимися полетами экипажей вертолетов, работой специалистов метеорологической службы, а также группы управления полетами. В здании диспетчерского пункта школьникам продемонстрировали учебный фильм об истории создания армейской авиации страны.

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