19.10.2021 (14:30)

Патрульный корабль «Сергей Котов» пополнит Черноморский флот в конце текущего года

Четвертый из серии патрульных кораблей проекта 22160 «Сергей Котов» поступит в состав соединения кораблей Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота в конце текущего года.

В настоящее время на корабле завершена подготовка к заводским ходовым испытаниям, в ходе которых будет проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные характеристики корабля.

Заводские ходовые испытания проводятся штатным экипажем совместно с заводской сдаточной командой с целью проверки основных параметров корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и являются одним из важных этапов перед приёмом корабля в состав Военно-Морского Флота.

После завершения ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу плана Государственных испытаний.

Проект 22160 представляет собой серию российских патрульных кораблей 3-го ранга ближней и дальней морской зоны. Современный корабль предназначен для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах, экологического мониторинга окружающей среды, а также для охраны кораблей и судов на переходе морем, военно-морских баз и водных районов с целью предупреждения нападения противника.

Патрульные корабли проекта 22160: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачев» и «Павел Державин» уже несут службу и успешно выполняют поставленные задачи в составе Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

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