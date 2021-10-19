19.10.2021 (14:15)

Специалисты РЭБ в ходе учения в Бурятии защитили важные объекты от средств наведения и воздушной разведки условного противника

Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) танкового соединения Восточного военного округа прикрыли важные объекты от средств наведения и воздушной разведки условного противника при помощи новейшего комплекса РЭБ «Поле-21» в ходе комплексного учения, которое проходило в рамках контрольной проверки.

Установив радиопомехи, специалисты РЭБ нарушили каналы управления и сбора информации средств наведения и разведки условного противника, использующих привязку к глобальным радионавигационным и спутниковым системам.

Для образования защитного радиоэлектронного поля, постановка радиопомех при помощи «Поле-21» проходила параллельно с имеющимися средствами радиоэлектронной борьбы «Житель» и «Лесочек», что существенно повысило эффективность защиты объектов от применения беспилотных летательных аппаратов, средств радиотехнической и радиоэлектронной разведки, а также наведения высокоточного оружия.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице