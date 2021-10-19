19.10.2021 (14:00)

Военнослужащие Восточного военного округа в Приамурье напишут Географический диктант

Военнослужащие соединений и воинских частей Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, примут участие в Международной просветительской акции «Географический диктант», которая будет проводиться Русским географическим обществом 14 ноября.

Диктант напишут военнослужащие по призыву и контракту, а также члены их семей, участники Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия», гражданский персонал и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского.

Для проведения акции будут подготовлены десятки специально зарегистрированных площадок. Они разместятся в соединениях, воинских частях и в военных комиссариатах. При этом будут организованы все меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний.

Географический диктант проводят в России ежегодно с 2015 года. Его основной целью является повышение интереса к географии.

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