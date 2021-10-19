19.10.2021 (13:20)

Свыше 8 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ВВО в Республике Бурятия сдают контрольную проверку

К масштабной контрольной проверке привлечено свыше 8 тысяч военнослужащих и порядка тысячи единиц вооружения и военной техники общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия.

Особенностью проверочного мероприятия для мотострелковых подразделений стало выполнение огневых задач с элементами, основанными на опыте ведения современных вооруженных конфликтов.

Контрольная стрельба выполняется из различного штатного вооружения, в том числе вооружения танков Т-72Б, зенитных пулеметов ПКТ, станковых автоматических гранатометов АГС-17, пулеметов «Печенег», бесшумных снайперских винтовок ВСС «Винторез».

При стрельбе применяются новые виды мишеней с высокой реалистичностью, а также созданы более сложные условия для стрельбы с неизвестным для экипажей порядком появления целей.

По результатам контрольной проверки каждому военнослужащему, экипажу и подразделению будет выставлена оценка, а также проведен анализ подготовки подразделений к выполнению задач по предназначению.

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