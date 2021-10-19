19.10.2021 (13:40)
Военнослужащие ремонтно-восстановительного подразделения ВВО эвакуировали технику в ходе контрольных занятий на полигоне в Бурятии
С отдельным ремонтно-восстановительным подразделением Восточного военного округа (ВВО), дислоцированным на территории Бурятии, завершились контрольные занятия по технической, специальной и тактической подготовке на полигоне Сосновый Бор.
Военнослужащие подразделения эвакуировали условно поврежденную технику с поля боя и развернули пункт, на котором в полевых условиях проводилось обслуживание и ремонт танков Т-72Б, боевых машин пехоты БМП-2 и бронетранспортеров БТР-80. Также специалисты отработали нормативы по поиску и устранению технических неисправностей, в том числе и в средствах индивидуальной защиты.
Перед выполнением практических нормативов все военнослужащие сдали теоретические зачеты по знанию требований безопасности, тактико-технических характеристик и условий эксплуатации штатной техники.