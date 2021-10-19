19.10.2021 (12:50)

В Амурской области с военными инженерами ВВО проведено учение по поиску и обезвреживанию взрывных устройств

На полигоне Трехречье в Амурской области с военнослужащими инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) проведено учение по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств. В ходе мероприятия боевой подготовки саперы также совершенствовали навыки в установке учебных мин и разминировании инженерных заграждений.

Специалистами была проведена инженерная разведка местности на участках дорог, а также прилегающих к ним территорий и сооружений — мостов и технических зданий. При помощи миноискателей были обнаружены условные противотанковые, противопехотные мины и другие взрывные устройства.

Кроме этого, во время учения военнослужащими были выполнены задачи по установке противотанковых, противопехотных и смешанных минных полей.

В учении инженерно-саперных подразделений, которое проходило в рамках второго этапа итоговой проверки за летний период обучения, принимало участие несколько сотен военнослужащих. Было задействовано более двух десятков единиц вооружения, военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице