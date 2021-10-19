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19.10.2021 (12:30)

Высокое звание «ударного» подтвердило ракетное соединение ВВО, вооруженное ОТРК «Искандер»

Ракетное соединение общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированное в Еврейской автономной области, подтвердило статус «ударного». Это почетное звание бригаде, вооруженной оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер», впервые было присвоено несколько лет назад.

В текущем году для подтверждения звания «ударного» соединения ракетчики сдавали нормативы по тактико-специальной, инженерной, военно-медицинской и физической подготовкам. Кроме того, личный состав, привлекаемый к проверке, сдал зачеты по РХБ защите, вождению, а также выполнил упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия.

Почетное звание «ударного» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации для наиболее боеспособных подразделений с вручением особого геральдического знака и требует ежегодного подтверждения. 

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Ударные подразделения
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