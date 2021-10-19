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19.10.2021 (12:10)

Инженерные соединения и воинские части ЮВО на учениях отработают применение штурмовых подразделений

Инженерные соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО) в ходе двусторонних полковых и батальонных тактических учений итоговой проверки войск (сил) за 2021 год отработают применение штурмовых подразделений различными способами – в составе групп прорыва, уничтожения и прикрытия.

Спецназовцы инженерных войск преодолеют препятствия в невзрывных заграждениях с использованием самодельных штурмовых лестниц. Также штурмовые подразделения проделают проходы в минно-взрывных заграждениях с воды в ходе форсирования водной преграды с ходу, используя устройства разминирования УР-77 и УР-83П. На каждом из участков прорыва специалисты инженерных войск проделают до 16 проходов с применением УР-77.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах округа привлечено около 8 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Инженерные войска , Боевая подготовка
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