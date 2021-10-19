19.10.2021 (11:45)

Морпехи Каспийской флотилии в ходе учения преодолели зараженный участок местности на БТР-82А

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) преодолели зараженный участок местности на БТР-82А. Практические действия отрабатываются в рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ).

Морские пехотинцы совершили марш в пешем порядке и на боевых машинах БТР-82А. На одном из участков местности химические наблюдатели при ведении РХБ разведки обнаружили, что условный противник применил отравляющие вещества массового поражения. Командиры подразделений приняли решение преодолеть район заражения за максимально короткое время с использованием средств защиты.

Всего к тактическому учению привлечено более 500 военнослужащих подразделений морской пехоты, задействовано порядка 15 единиц бронетранспортёров БТР-82А.

Целями командно-штабного учения (КШУ) являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

В рамках КШУ отдельные воинские части и подразделения ЮВО отработают практические действия на полигонах в ходе двусторонних полковых и батальонных тактических учений.

В КШУ также принимают участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах округа привлечено около 8 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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