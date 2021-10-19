19.10.2021 (11:20)

Зенитчики ЮВО в Карачаево-Черкесии прикрыли важные объекты от ударов авиации условного противника в ходе масштабного КШУ

Военнослужащие зенитно-ракетных подразделений Южного военного округа (ЮВО) в Карачаево-Черкесии в ходе масштабного командно-штабного учения (КШУ) прикрыли стратегически важные объекты от ударов авиации условного противника на сверхмалых высотах.

Совершив ранее марш в назначенный район, зенитчики отработали задачи по прикрытию военных объектов от массированного ракетно-бомбового удара условного противника, имитировали который экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М.

Также военнослужащие отработали задачи по поиску, обнаружению и сопровождению воздушных целей условного противника. Основной упор делался на опознавание и классификацию воздушных целей на малых (около 400 м) и сверхмалых (около 150 м) высотах.

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Стрела-10», зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска-М» и переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла» совершенствовали навыки выполнения задач по отражению воздушного налета одиночных и групповых целей без боевой стрельбы.

В КШУ также принимают участие подразделения военных баз ЮВО, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к практическим действиям на 25 полигонах округа привлечено около 8 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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