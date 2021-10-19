19.10.2021 (10:50)

В зенитном ракетном соединении армии ВВС и ПВО ЮВО прошла 2-я военно-прикладная спартакиада между юнармейскими отрядами

На базе зенитного ракетного соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа в г. Сочи среди юнармейцев состоялась 2-я военно-прикладная спартакиада имени Александра Невского.

В соревнованиях состязались городские команды 12 юнармейских отрядов. Впервые в спартакиаде приняла участие первая юнармейская спортивная рота г. Сочи, которая в дальнейшем будет представлять Юнармию на всех спортивных состязаниях.

Юнармейцы соревновались в упражнениях и нормативах по различным предметам боевой подготовки, а также в эстафетах. Лучшим командам и спортсменам были вручены призовые командные кубки, медали и грамоты.

Также в рамках спартакиады состоялась торжественная церемония вступления юных спортсменов в ряды юнармейского движения. После клятвы юнармейцам вручили береты и юнармейские книжки.

Также в мероприятии приняли участие представители администрации, юнармии, военнослужащие ЮВО.

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