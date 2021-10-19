19.10.2021 (10:30)

Артиллеристы ЮВО в Чечне отработали современные приемы контрбатарейной борьбы в рамках масштабного КШУ

В Чечне артиллерийские подразделения мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в рамках масштабного командно-штабного учения (КШУ) отработали приемы контрбатарейной борьбы, основанные на боевом опыте современных вооруженных конфликтов.

Военнослужащие обнаружили, уничтожили артиллерию условного противника с применением современных методов. Контрбатарейная борьба включала в себя ведение разведки, маневрирование в ходе боя, маскировку, а также использование обманных приемов.

Артиллеристы выполнили свыше 20 огневых задач по одиночным и групповым целям с применением 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Град» и 120-мм минометов «Сани». Для корректирования огня, а также для оценки обстановки были задействованы беспилотные летательные аппараты, при помощи которых артиллерийские корректировщики передавали точные координаты целей на командные пункты артиллерийских дивизионов.

Новые тактические приемы существенно повышают живучесть артиллерийских подразделений в условиях общевойскового боя и расширяют возможности ведения контрбатарейной борьбы с артиллерийскими средствами противника.

Итоговое КШУ организовано в рамках итоговой проверки войск (сил) ЮВО за 2021 учебный год под руководством командующего войсками округа генерала армии Александра Дворникова. При проведении мероприятий учения специальная комиссия штаба ЮВО оценит выполнение мероприятий боевой готовности, состояние вооружения и военной техники, материально-технического обеспечения.

Целями КШУ являются проверка уровня готовности и способности органов управления войск (сил) ЮВО к действиям при решении задач обеспечения военной безопасности Российской Федерации на Юго-Западном стратегическом направлении, получение практики командующими, командирами и штабами по управлению войсками (силами) в ходе учебно-боевых действий.

Военнослужащие ЮВО отработают практические действия в рамках двусторонних полковых и батальонных тактических учений на 25 полигонах округа.

В КШУ принимают участие соединения и воинские части ЮВО, а также подразделения военных баз, дислоцированных в Абхазии, Армении, Южной Осетии, а также часть сил Черноморского флота, Каспийской флотилии, которые отработают практические действия в акваториях Черного и Каспийского морей.

Всего к участию в КШУ с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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