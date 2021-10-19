Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.10.2021 (08:45)

В Хабаровске стартовал этап Всеармейских соревнований «Командирские старты» на первенство Восточного военного округа

В Хабаровске стартовал этап Всеармейских соревнований на первенство  Восточного военного округа «Командирские старты».

После торжественного открытия военнослужащие  соревновались  в плавании на дистанции 100, 200, 300  метров. В этот же день прошли состязания по силовым упражнениям – подтягиванию на перекладине, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа.

На второй день первенства предусмотрены соревнования по стрельбе среди командующих общевойсковыми объединениями, командиров соединений, полков и отдельных батальонов, военнослужащих женщин. В стрелковом комплексе «Ратник» военнослужащие будут соревноваться в меткости стрельбы из пистолета ПМ.

Кроме того, на  войсковом стрельбище полигона Восточного военного округа «Князе-Волконский» командиры взводов покажут мастерство владения личным стрелковым оружием. В тот же день на стадионе имени Ленина состоится соревнование по бегу на дистанции в 1, 2, 3 километра.

В финале этого масштабного мероприятия спланирована легкоатлетическая эстафета и церемония закрытия первенства ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Состоялось открытие учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» на территории Хабаровского края
Корвет «Гремящий» и подводные лодки вошли в зону ответственности Тихоокеанского флота южнее Шри-Ланки
На Северном флоте пройдут «Командирские старты»
Армейская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира CISM по конному спорту

Метки:
Спорт , Восточный военный округ , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false