19.10.2021 (08:45)

В Хабаровске стартовал этап Всеармейских соревнований «Командирские старты» на первенство Восточного военного округа

В Хабаровске стартовал этап Всеармейских соревнований на первенство Восточного военного округа «Командирские старты».

После торжественного открытия военнослужащие соревновались в плавании на дистанции 100, 200, 300 метров. В этот же день прошли состязания по силовым упражнениям – подтягиванию на перекладине, сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа.

На второй день первенства предусмотрены соревнования по стрельбе среди командующих общевойсковыми объединениями, командиров соединений, полков и отдельных батальонов, военнослужащих женщин. В стрелковом комплексе «Ратник» военнослужащие будут соревноваться в меткости стрельбы из пистолета ПМ.

Кроме того, на войсковом стрельбище полигона Восточного военного округа «Князе-Волконский» командиры взводов покажут мастерство владения личным стрелковым оружием. В тот же день на стадионе имени Ленина состоится соревнование по бегу на дистанции в 1, 2, 3 километра.

В финале этого масштабного мероприятия спланирована легкоатлетическая эстафета и церемония закрытия первенства ВВО.

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