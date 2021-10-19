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19.10.2021 (08:30)

Состоялось открытие учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» на территории Хабаровского края

18 октября 2021 года на территории Хабаровского края открылся первый «АВАНГАРД - Сухопутные войска». К 2023 году в регионе полноценно начнут работать 3 центра - «АВАНГАРД – Сухопутные войска» (Хабаровский район, с. Бычиха), «АВАНГАРД – Воздушно-космические силы» (г. Комсомольск-на-Амуре), «АВАНГАРД – Военно-Морской флот» (Советско-Гаванский район, п. Заветы Ильича).

После церемонии открытия стартовала первая профильная смена, которая собрала 80 учеников 10 классов школ Хабаровска.  В её рамках молодежь изучит основы Общевоинских уставов, строевой подготовки, военной риторики, первой медицинской помощи, радиосвязи, инженерного дела, РХБ защиты, снайперского дела.

Все курсанты  распределены на взводы по 20 человек. Сформированные подразделения примут участия не только в теоретических, практических занятиях, но и в конкурсных соревнованиях – «Юнармейский огневой рубеж», «Дорога победителя», военизированная полоса препятствий, «Статен в строю – силен в бою», интеллектуальная викторина «Разум. Интуиция. Скорость. Команда.» от Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Хабаровского края.

Материально-техническое обеспечение для занятий с курсантами, а также наглядные статические показы военной техники обеспечивается военнослужащими воинских частей Восточного военного округа.

Идеологическое наполнение сборов осуществляется Региональным центром подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Хабаровского края, Краевым центром молодежных инициатив, Региональным отделением Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «ЮНАРМИЯ» Хабаровского края под контролем представителей отдела военно-политической работе Штаба Восточного военного округа.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Торжественные церемонии , Военно-патриотическое воспитание
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