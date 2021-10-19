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19.10.2021 (07:30)

На Камчатке военным врачам вручили государственные и ведомственные награды за борьбу с коронавирусом

В филиале №2 Военно-морского клинического госпиталя (ВМКГ) Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке военным медицинским специалистам вручены государственные и ведомственные медали за борьбу с новой коронавирусной инфекцией.

Заместитель начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны генерал-майор медицинской службы Максим Куандыков в торжественной обстановке вручил государственные медали ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени», медали «Луки Крымского», медали Министерства обороны РФ «За борьбу с пандемией COVID-19» и «За отличие в военной службе» разных степеней.

Все награждённые это работники отделений госпиталя, нового многофункционального центра, лабораторий и диагностических кабинетов, работающие круглосуточно с больными коронавирусной инфекцией.

Наград удостоены более 40 военнослужащих и гражданского персонала ВМКГ, которые проявили высокий профессионализм при спасении жизней в сложных условиях распространения инфекционных заболеваний.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Южный военный округ , COVID-19
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