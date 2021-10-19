Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.10.2021 (07:00)

Корвет «Гремящий» и подводные лодки вошли в зону ответственности Тихоокеанского флота южнее Шри-Ланки

Отряд кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корвета «Гремящий» и подводных лодок проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» вошли в зону ответственности ТОФ южнее Шри-Ланки.

Отряд кораблей выполняет межфлотский переход с Балтийского флота к местам постоянной дислокации на Тихоокеанский флот.

В районе острова Шри-Ланка Тихоокеанский флот принял оперативное управление отрядом кораблей на переходе от Черноморского флота, чью зону ответственности они успешно преодолели.

Сейчас отряд кораблей совершает переход через Индийский океан, а за плечами моряков уже остались Балтийское, Северное, Средиземное, Красное и Аравийское моря, а также Атлантический океан.

В пунктах постоянного базирования корвет «Гремящий» и подводные лодки «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» ошвартуются в соответствии с планом межфлотского перехода.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Подразделения 49-й общевойсковой армии ЮВО отработали оборону морского побережья в Крыму в составе разнородных тактических групп
Морские пехотинцы Черноморского флота под прикрытием авиации осуществили высадку на необорудованный участок побережья в Крыму
Авиация Черноморского флота и ЮВО уничтожила командные пункты условного противника на полигоне Опук в Крыму
Более 40 кораблей и катеров Черноморского флота приняли участие в масштабном учении на полигоне Опук в Крыму

Метки:
Тихоокеанский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false