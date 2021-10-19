19.10.2021 (05:00)

Российские миротворцы доставили 10 тонн гуманитарного груза для передачи нуждающимся жителям Нагорного Карабаха



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы доставили 10 тонн гуманитарного груза для передачи нуждающимся жителям Нагорного Карабаха

Военнослужащие российского миротворческого контингента в составе автомобильной колонны совершили марш по маршруту аэродром Эребуни, г. Ереван, Республика Армения в г. Степанакерт через Лачинский коридор и доставили 10 тонн гуманитарного груза нуждающимся жителям Нагорного Карабаха.

«10 тонн гуманитарного груза из Еревана доставлены. Обувь, одежда, школьные принадлежности, бытовая химия, газовые печки, горелки, всё это будет роздано беженцам, многодетным семьям, пострадавшим и вынужденным переселенцам в Нагорном Карабахе», - сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Тусиди.

В составе партии груза доставлены вещи первой необходимости, демисезонная и зимняя одежда и обувь для детей, школьные и бытовые принадлежности и средства для обогрева помещений.

По маршруту следования автомобильной колонны по двум направлениям безопасность обеспечивали экипаж военной автоинспекции и военнослужащие российского миротворческого контингента в зоне ответственности семи наблюдательных постов при пересечении Лачинского коридора.

«Нами осуществлялось сопровождение колон с города Степанакерт в город Ереван и обратно, протяженность данного маршрута составило более 800 км. Сложность маршрута составляло то, что данный маршрут проходил по горной местности. Воинская колонна прибыла в назначенное время, в назначенное место без происшествий», - сказал сотрудник военной автоинспекции Иван Сологубов.

Также представители благотворительных фондов России и Армении вместе с военнослужащими российского миротворческого контингента сопровождали груз от г. Ереван до г. Степанакерт.

«Мы благодарим российские миротворческие силы за совместную продуктивную работу и надеемся в дальнейшем она так же будет продуктивно продолжаться», - сказала представитель благотворительного фонда Алеся Подольская.

После сбора и обработки информации специалистами центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента будет организована гуманитарная акция и передача помощи жителям отдаленных населенных пунктов вблизи линии разграничения Нагорного Карабаха.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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