19.10.2021 (05:15)

Более 40 кораблей и катеров Черноморского флота приняли участие в учении на полигоне Опук в Крыму

Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в двустороннем учении с войсками (силами) Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму.

В рамках учения береговые войска ЧФ отработали практические действия по противодиверсионной обороне участка побережья, а также по борьбе с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта.

По легенде учения для завладения и удержания плацдарма высадки десанта, корабли огневой поддержки в составе крейсера «Москва», фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Ингушетия», ракетных кораблей «Набережные Челны» и «Р-60» подавили береговую оборону неуправляемыми реактивными снарядами и корабельной артиллерией, после чего провели выброску морских штурмовых групп с быстроходных лодок и катеров. Одновременно на подходе к району высадки экипажи самолётов оперативно-тактической и морской авиации флота отработали действия по подавлению противодесантной обороны с выполнением авиационных ударов по позициям «противника».

Затем большие десантные корабли (БДК) ЧФ «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников» осуществили высадку десанта морской пехоты с техникой на необорудованный участок побережья.

Контроль поражения целей и корректировка огня артиллерии осуществлялась беспилотными летательными аппаратами «Форпост» и «Орлан-10».

Учение проходит по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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