19.10.2021 (05:00)

Черноморский флот провёл учение на полигоне Опук по обороне побережья при высадке морского десанта

На полигоне боевой подготовки Опук в Крыму, силы (войска) Черноморского флота с приданными подразделениями общевойсковой армии и авиации Южного военного округа (ЮВО) провели двустороннее бригадное тактическое учение по обороне побережья при высадке морского десанта.

В рамках учения подразделения морской пехоты ЧФ на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника.

Обороняющиеся подразделения, в свою очередь, применив ракетные и артиллерийские подразделения, осуществили подавление корабельной артиллерии и нанесли удар по десантирующимся подразделениям при их высадке на берег.

Затем артиллерия противодесантной обороны продолжила поражение десантных кораблей высаживающегося противника, также по морским целям отработала оперативно-тактическая авиация, в составе самолётов Су-34, приданная обороняющимся войскам.

В роли подразделений обороны выступили подразделения соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ, а также танковые, артиллерийские и мотострелковые подразделения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

На завершающем этапе участники учения отработали действия по смене огневых позиций, перегруппировку ракетных, артиллерийских и танковых подразделений под прикрытием аэрозольной маскировки.

Учение проходит по общему замыслу и в рамках контрольной проверки войск (сил) округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Всего к участию в командно-штабных учениях с объединениями и соединениями ЮВО привлечено около 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники из состава общевойсковых армий, объединений ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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