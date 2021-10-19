19.10.2021 (01:30)

В Арабской Республике Египет состоялась торжественная церемония открытия совместного учения Воздушно-десантных войск Египта и России “Защитники дружбы - 2021”

На военной базе парашютно-десантных войск Арабской Республики Египет в пригороде Каира городе Иншас состоялась торжественная церемония открытия пятого совместного российско-египетского совместного учения Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта “Защитники дружбы - 2021”.

Более 100 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, преодолев более 3 тыс. километров, прибыли на военную базу парашютно-десантный войск египетских вооруженных сил, где с завтрашнего дня приступят к слаживанию сводного парашютно-десантного подразделения.

Торжественная церемония открытия совместного учения началась с поднятия флагов и исполнения гимнов двух стран.

Обращаясь к участникам совместного учения, командующий парашютно-десантными войсками вооруженных сил Арабской Республики Египет дивизионный генерал Атыф Ибрагим Мады отметил: “Я рад сердечно приветствовать участников пятого совместного российско-египетского учения “Защитники дружбы-2021”. Сотрудничеству России и Египта более 50 лет и оно продолжает продуктивно развиваться. Сегодняшнее учение было бы невозможно без совместной истории и многолетней дружбы. Желаю всем военнослужащим России и Египта, принимающих участие в манёврах, успехов и удачи при решении боевых задач”.

В ответном слове, заместитель начальника штаба Воздушно-десантных войск россии генерал-майор Алексей Наумец заявил: “Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты! Сегодня мы в пятый раз даём старт совместному российско-египетскому тактическому учению “Защитники дружбы-2021”. Позвольте от контингента российских войск поблагодарить командующего и весь личный состав парашютно-десантных войск за тёплый приём, оказанный нашей делегации. В рамках учения сводному подразделению десантников двух стран предстоит выполнить ряд непростых задач, в том числе практическое десантирование российского и египетского подразделений в тыл условного противника. Хочу пожелать личному составу, задействованному в совместном тактическом учении, терпения и проявить лучшие качества, которыми обладают воины Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск Египта”.

В завершении торжественной церемонии открытия учения, перед участниками и гостями мероприятия выступил коллектив Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск.

Всего от Воздушно-десантных войск России и парашютно-десантных войск вооруженных сил Арабской Республики Египет в учении задействовано сводное подразделение общей численностью более 500 военнослужащих. а также самолеты Ил-76мд ВКС России и С-130 «Геркулес» и тяжёлые военно-транспортные вертолёты «Чинук» ВВС Египта.

Справочно:

Совместное российско-египетское тактическое учение “Защитники Дружбы” в этом году проводятся в пятый раз.

Впервые российские и египетские десантники отработали совместные тактические действия под городом Александрия в Арабской Республике Египет в 2016 году.

В 2017 году совместное учение было проведено в Краснодарском крае на базе Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения Воздушно-десантных войск.

В 2018 в Египте участники совместного учения оттачивали свои навыки на полигоне парашютно-десантного соединения под Каиром.

В 2019 году впервые в совместных учениях приняли участие военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь. Учение прошло на полигоне “Дубровичи” Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в Рязанской области.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице