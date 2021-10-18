18.10.2021 (22:45)

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов провел переговоры со своим иранским коллегой

Сегодня начальник Генерального штаба - первый заместитель Министра обороны ВС РФ Генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры со своим иранским коллегой начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Хосейном Багери.

Сотрудничество Москвы и Тегерана последовательно развивается, позиции сторон по ключевым вопросам глобальной и региональной безопасности совпадают, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Генерал армии Валерий Герасимов.

«Российско-иранское сотрудничество продолжает последовательно развиваться. Несмотря на сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса, наши контакты остаются достаточно интенсивными», - отметил начальник Генерального штаба ВС РФ Герасимов на переговорах с начальником Генштаба ВС Ирана Мохаммадом Хосейном Багери.

Герасимов отметил сходные подходы Москвы и Тегерана к решению основных вопросов глобальной и региональной безопасности.

«По большинству ключевых проблем региональной и глобальной повестки дня наши позиции совпадают или очень близки», - сказал российский военачальник.

По оценке военачальника, Иран – ближайший партнёр РФ, стороны готовы координировать подходы по широкому кругу вопросов

Герасимов отметил, что «Иран – ближайший партнёр России».

«Отношения между нашими странами опираются на многолетние традиции дружбы и сотрудничества. Их отличает высокий уровень доверительного политического диалога и взаимопонимания, готовность координировать подходы по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес», - сказал Герасимов.

Он выразил уверенность, что «пребывание иранской делегации в России будет насыщенным и плодотворным».

«Предлагаю обсудить наиболее важные аспекты взаимодействия наших вооружённых сил», - сказал, открывая встречу, начальник Генштаба Вооружённых сил РФ.

Иран и Россия имеют потенциал расширения двусторонних связей, этому могут способствовать отношения, налаженные между военными ведомствами двух стран, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

«В последние годы наше двустороннее сотрудничество неуклонно расширяется. Однако, у нас есть возможности для ещё большего расширения наших отношения», - сказал М.Х.Багери в ходе переговоров с начальником Генштаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым в понедельник.

По его словам, дополнительным импульсом к расширению сотрудничества между Москвой и Тегераном могут послужить крепнущие связи вооружённых сил Ирана и России.

Примером плодотворных двусторонних отношений военачальник назвал сотрудничество его страны с РФ на сирийском треке в борьбе с международным терроризмом.

«Сотрудничество между нашими странами продолжает расширяться по различным областям. Наглядным примером этого сотрудничества является наше плодотворное сотрудничество в Сирии. В рамках данного двустороннего сотрудничества особое внимание уделяется расширению военного двустороннего сотрудничества. Мы уже более десяти лет сотрудничаем в борьбе с терроризмом. Особенно – в Сирии. И мы также поддерживаем друг друга и советуемся относительно разных вопросов, возникающих, в том числе, в регионе и мире», - сказал М.Х.Багери.

Он отметил, что между Ираном и Россией «подписаны и выполняются несколько договоров как на уровне президентов, так и на уровне правительств». «Это лишний раз подчёркивает то высокое значение, которое придаётся этим отношениям в наших странах», - подчеркнул начальник иранского Генштаба.

По его словам, когда в Иране произошла смена правительства, новое правительство «также особо относится к отношениям с Российской Федерацией».

Военачальник поблагодарил российскую сторону за приглашение приехать в Россию и за то, что группа иранских кораблей впервые была принята в Санкт-Петербурге в рамках Главного военно-морского парада.

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