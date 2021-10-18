18.10.2021 (22:15)

Армейская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира CISM по конному спорту

В городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершились соревнования чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по конному спорту. Представительница сборной Вооруженных Сил РФ прапорщик Анастасия Щербакова стала обладательницей бронзовой награды.

Прапорщик ВС РФ Анастасия Щербакова была единственной представительницей сборной Вооруженных ил РФ на турнире. По итогам трех дней соревнований в личном зачете армейская спортсменка преодолела три маршрута на трех разных лошадях.

Победителем личного турнира стал француз Донатьен Шаулу. Второй результат по итогам трех дней показал бразилец Клаудио Гожи.

Также на чемпионате мира среди военнослужащих в этом году выступили представители команд из Парагвая, Кувейта, Франции, Эквадора, Чили, Бразилии и Бахрейна.

Важно отметить, что Анастасия - единственная из участников, кто выступал только в личном зачёте, и единственная девушка из всех участников чемпионата мира CISM.

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