Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.10.2021 (22:15)

Армейская спортсменка стала бронзовым призером чемпионата мира CISM по конному спорту

В городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) завершились соревнования чемпионата мира Международного совета военного спорта (CISM) по конному спорту. Представительница сборной Вооруженных Сил РФ прапорщик Анастасия Щербакова стала обладательницей бронзовой награды.

Прапорщик ВС РФ Анастасия Щербакова была единственной представительницей сборной Вооруженных ил РФ на турнире. По итогам трех дней соревнований в личном зачете армейская спортсменка преодолела три маршрута на трех разных лошадях.

Победителем личного турнира стал француз Донатьен Шаулу. Второй результат по итогам трех дней показал бразилец Клаудио Гожи.

Также на чемпионате мира среди военнослужащих в этом году выступили представители команд из Парагвая, Кувейта, Франции, Эквадора, Чили, Бразилии и Бахрейна.

Важно отметить, что Анастасия - единственная из участников, кто выступал только в личном зачёте, и единственная девушка из всех участников чемпионата мира CISM.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Нижегородской области завершился чемпионат ЗВО по армейской тактической стрельбе
Российские военнослужащие в Приднестровье принимают участие в лиге мини футбола
Команда ЗВО стала трехкратным победителем первенства авиационных спасателей Вооруженных Сил России
Для юных «маргеловцев» осенняя вода – первый шаг к закаливанию

Метки:
Спорт , Соревнования
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false