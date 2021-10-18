18.10.2021 (22:00)

По итогам 2-го тура ЧР по регби-7 среди женских команд лидирует команда ЦСКА

Ростовский филиал Центрального спортивного клуба Армии принимал на своем стадионе второй тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд сезона 2021/22.

Два зрелищных и эмоциональных игровых дня не оставили равнодушными всех присутствующих, и позволили упрочить преимущество в турнирной таблице «красно-синим».

В финальной игре второго тура чемпионата страны сразились две лидирующие команды: ЦСКА (Москва) и «Енисей-СТМ» (Красноярск). Триумфальное противостояние двух «титанов» российского регби завершилось безоговорочной победой армейских регбисток со счетом 36:0.

По окончании церемонии воспитанники спортивной школы олимпийского резерва (комплексной) филиала ЦСКА, г. Ростов-на-Дону (отделения футбола) смогли поучаствовать в фотосессии совместно с победителями второго тура.

Лучшим игроком команды ЦСКА по итогам 2-го тура стала Дарья Шестакова.

По итогам второго тура чемпионата России по регби-7 среди женских команд места распределились следующим образом:

1. ЦСКА (Москва)

2. «Енисей-СТМ» (Красноярск)

3. «ВВА-Подмосковье» (Монино)

4. «Кубань» (Краснодар)

5. «Нева» (Санкт-Петербург)

6. «Красный Яр» (Красноярск)

7. Сборная Дагестана

8. «Зилант» (Казань)

9. «Ростов-ДГТУ» (Ростов-на-Дону)

10. «Витязь» (Пермь)

11. «Малахит» (Челябинск)

Состязания 3-го тура пройдут через неделю (23-24 октября).

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