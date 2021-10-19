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19.10.2021 (01:00)

В Тверском соединении ВТА началась плановая ревакцинация

В Тверском соединении военно-транспортной авиации началась плановая ревакцинация личного состава и членов их семей.

Более 300 военнослужащих, у которых подошел срок повторной вакцинации, будут ревакцинированы от коронавирусной инфекции COVID-19. 

Ревакцинация проводится строго после осмотра врачом и без наличия симптомов заболевания.

К повторной вакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал соединения и воинских частей, получившие полный курс вакцины не менее полугода назад.

В первую очередь ревакцинация проводится командному и лётному составу, а также дежурным силам соединений и воинских частей.

Как отметил временно исполняющий обязанности начальника медицинской службы военно-транспортной авиационной дивизии капитан Андрей Витер - «Первая волна вакцинации показала высокий уровень защиты от вируса, и сейчас нам необходимо повторно обезопасить личный состав и поддерживать уже сформированный коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции».

Ревакцинация производится отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , Воздушно-космические силы (ВКС) , COVID-19
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