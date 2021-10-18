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18.10.2021 (21:45)

Члены ДОСААФ Москвы прошли «Маршем кремлёвских курсантов»

С 6 по 7 октября 2021 года состоялся шестой ежегодный «Марш кремлёвских курсантов». В этом году он был посвящен 80-летию битвы за Москву. 

Впервые в военно-патриотическом проекте приняли участие члены ДОСААФ города Москвы и юнармейцы школы № 1080. Школьники присоединились к курсантам Московского высшего общевойскового командного училища. В состав колонны  также вошли курсанты Михайловской военной артиллерийской академии Санкт-Петербурга, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и Военного университета Минобороны России. 

Участники Марша отдали дань памяти героям, защитившим в жесточайших, кровопролитных боях с фашистами сердце нашей Родины. Маршруты «Марша кремлёвских курсантов» и Похода «Дорога героев» проложены по местам боёв 16 Армии в битве за Москву 1941 г. 

Маршрут,  протяженностью 85 км,  проходил  от деревни Никольское до села Ярополец Волоколамского района Московской области. В первый день марша, 6 октября,  военнослужащие, курсанты, юнармейцы преодолели расстояние более 50 км. Во второй день – более 25 км. 7 октября к ребятам из  школы № 1080 присоединилась еще одна группа учащихся из 21  человека. 

По завершении акции участники Марша возложили венки к мемориалу «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается» в селе Ярополец, и  приняли участие в торжественном митинге и награждении памятными знаками «Марш кремлёвских курсантов».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , ДОСААФ
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