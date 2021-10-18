18.10.2021 (21:30)

В подразделения Сухопутных войск поступят новейшие образцы стрелкового оружия

В 2022 году в подразделения Сухопутных войск спланирована закупка и поставка новейших образцов стрелкового оружия.

На смену пистолету «Макарова» придут пистолетные комплексы «Удав» в «общевойсковой» и «специальной» комплектации. В комплексах «специальной» комплектации имеется прибор малошумной стрельбы, целеуказатели, фонарик. Пистолетный комплекс «Удав» имеет улучшенные эргономические характеристики, повышенные показатели кучности и точности стрельбы, высокий ресурс ствола.

В текущем году завершены государственные испытания 7,62-мм снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая также будет принята на вооружение.

Современные 7,62 и 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают планово поступать в подразделения Сухопутных войск. В текущем году новые автоматы поступили в общевойсковые соединения и воинские части Восточного, Центрального, Южного и Западного военных округов.

В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило, достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы. В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того автомат имеет «вывешенное» цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособление с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40 мм подствольный гранатомет.

Автомат Калашникова АК-12 является индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

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