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18.10.2021 (20:55)

В Новосибирском высшем военном командном училище проходит плановая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19

Курсанты, офицеры и профессорско-преподавательский состав Новосибирского высшего военного командного училища проходят плановую ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

Повторное вакцинирование проводится, после осмотра терапевтом при условии отсутствия противопоказаний к прививке. К ревакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал училища у которых с момента первичной вакцинации прошло более 6 месяцев.

К повторному получению вакцины «Спутник-V» также допускаются члены семей военнослужащих, изъявивших желание к вакцинированию.

Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

После завершения вакцинации каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , COVID-19
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