18.10.2021 (20:55)
В Новосибирском высшем военном командном училище проходит плановая ревакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19
Курсанты, офицеры и профессорско-преподавательский состав Новосибирского высшего военного командного училища проходят плановую ревакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.
Повторное вакцинирование проводится, после осмотра терапевтом при условии отсутствия противопоказаний к прививке. К ревакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал училища у которых с момента первичной вакцинации прошло более 6 месяцев.
К повторному получению вакцины «Спутник-V» также допускаются члены семей военнослужащих, изъявивших желание к вакцинированию.
Ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации проводится с 1 июля в соответствии с решениями Министра обороны Российской Федерации и оперативного штаба военного ведомства в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.
После завершения вакцинации каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.