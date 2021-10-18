18.10.2021 (20:15)

Командующий Воздушно-десантными войсками проинспектирует Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ

Сегодня в Новороссийское гвардейское десантно-штурмовое горное соединение с рабочей поездкой прибыл командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.

В рамках работы в соединении командующий войсками проинспектирует ход итоговой проверки воинских частей и подразделений соединения, в частности, проверит работу должностных лиц соединения и действия подразделений с получением сигнала на приведение в высшие степени готовности, а также оценит методы работы оперативного состава на пунктах управления соединения и воинских частей. Кроме того, генерал-полковник Андрей Сердюков проведет осмотр объектов инфраструктуры и складских зон соединения в Новороссийском гарнизоне.

Также командующий ВДВ ознакомится с результатами строительства объектов формируемого в текущем году нового десантно-штурмового полка в Феодосии (Республика Крым) и объектами гвардейского артиллерийского полка в Анапе.

В завершение работы в соединении генерал-полковник Андрей Сердюков вручит вымпел Министра обороны России личному составу гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка в Ставрополе как лучшему полку Вооруженных Сил Российской Федерации.

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