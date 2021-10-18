18.10.2021 (20:30)
В управлении Амурского авиационного соединения прошли стрельбы из штатного оружия
В управлении соединения дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, прошли зачёты по огневой подготовке и РХБ защите.
Личный состав управления отработал на практике стрельбу из штатного оружия: офицеры и прапорщики из пистолета ПМ, рядовой и сержантский состав из АК-74.
Помимо практических стрельб и сдачи теоретических знаний, военнослужащим предстояло выполнить на время сборку/разборку табельного оружия и снаряжение магазина.
Наряду с огневой подготовкой военнослужащие сдали зачёты по радиационной, химической и биологической защите. В ходе проверки выполнялись норматив надевания противогаза или респиратора и действия по сигналу «Радиационная опасность».
Мероприятия прошли в рамках комплексной проверки за летний период 2021 года, под руководством командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаш.