18.10.2021 (20:30)

В управлении Амурского авиационного соединения прошли стрельбы из штатного оружия

В управлении соединения дальней авиации, дислоцированном в Амурской области, прошли зачёты по огневой подготовке и РХБ защите.

Личный состав управления отработал на практике стрельбу из штатного оружия: офицеры и прапорщики из пистолета ПМ, рядовой и сержантский состав из АК-74.

Помимо практических стрельб и сдачи теоретических знаний, военнослужащим предстояло выполнить на время сборку/разборку табельного оружия и снаряжение магазина.

Наряду с огневой подготовкой военнослужащие сдали зачёты по радиационной, химической и биологической защите. В ходе проверки выполнялись норматив надевания противогаза или респиратора и действия по сигналу «Радиационная опасность».

Мероприятия прошли в рамках комплексной проверки за летний период 2021 года, под руководством командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаш.

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