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18.10.2021 (20:00)

Военнослужащие Энгельсского соединения дальней авиации приступили к сдаче контрольных занятий за летний период обучения

В Энгельсском соединении дальней авиации, дислоцированном в Саратовской, Калужской и Мурманской областях, военнослужащие всех категорий приступили к итоговой проверке за летний период обучения.

В течении недели личным составом соединения будут сданы такие предметы как специальная и тактико-специальная, военно-политическая, огневая, строевая и физическая подготовки, радиационная, химическая и биологическая защита.

Летный и инженерно-технический состав отработает полетные задания, подготовку авиационной техники к вылету в установленные временные нормативы.

В ходе контрольной проверки боевой выучки будут определены профессиональный уровень подготовленности военнослужащих и оценка их способностей выполнять учебно-боевые задачи в любых условиях.

Данные занятия проходят под руководством временно исполняющего обязанности командира соединения дальней авиации гвардии полковника Трофима Капша.

В мероприятии задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95мс, а также более 30 единиц автомобильной и специальной техники.

Контрольные занятия за летний период обучения проводятся согласно утвержденному плану подготовки на 2021 год.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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