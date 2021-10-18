18.10.2021 (19:30)

В филиале военной академии МТО в г. Вольске состоялась викторина, посвященная Международному Дню повара

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения в городе Вольске состоялась интеллектуальная викторина среди военнослужащих филиала Соревнования прошли под лозунгом «Военный повар – опора тыла!». Мероприятие состоялось в канун празднования Международного Дня повара, отмечающегося во всём мире 20 октября.

В мероприятии приняли участие две команды от учебных батальонов учебного Центра (по подготовке младших специалистов) из числа военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

В состав жюри вошли офицеры, инструкторы и преподаватели учебного Центра (по подготовке младших специалистов).

Команды, под руководством своих капитанов, приняли активное участие в десяти раундах упорной соревновательной игры, которая включала в себя вопросы, непосредственно касающиеся профессиональной деятельности военных поваров.

Проведение таких мероприятий позволяет развить у военнослужащих интеллектуальные, творческие и организаторские способности, привить интерес к знаниям выбранной профессии. В завершении викторины военнослужащие приняли символическую клятву посвящения в профессию «Повар».

По результатам Викторины, 1-е место заняла команда «Дружина», 2-е место команда «Поварята». Победители и участники викторины получили, грамоты и подарки.

Международный день повара и кулинара – профессиональный праздник специалистов, чья деятельность неотрывно связана с кулинарией.

На учебно-материальной базе филиала преподаватели и военнослужащие ежегодно на протяжении многих лет принимают активное участие в праздничных мероприятиях.

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