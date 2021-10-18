Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.10.2021 (19:30)

В филиале военной академии МТО в г. Вольске состоялась викторина, посвященная Международному Дню повара

В филиале Военной академии материально-технического обеспечения в городе Вольске состоялась интеллектуальная викторина среди военнослужащих филиала Соревнования прошли под лозунгом «Военный повар – опора тыла!». Мероприятие состоялось в канун празднования Международного Дня повара, отмечающегося во всём мире 20 октября.

В мероприятии приняли участие две команды от учебных батальонов учебного Центра (по подготовке младших специалистов) из числа военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

В состав жюри вошли офицеры, инструкторы и преподаватели учебного Центра (по подготовке младших специалистов).

Команды, под руководством своих капитанов, приняли активное участие в десяти раундах упорной соревновательной игры, которая включала в себя вопросы, непосредственно касающиеся профессиональной деятельности военных поваров.

Проведение таких мероприятий позволяет развить у военнослужащих интеллектуальные, творческие и организаторские способности, привить интерес к знаниям выбранной профессии. В завершении викторины военнослужащие приняли символическую клятву посвящения в профессию «Повар».

По результатам Викторины, 1-е место заняла команда «Дружина», 2-е место команда «Поварята». Победители и участники викторины получили, грамоты и подарки.

Международный день повара и кулинара – профессиональный праздник специалистов, чья деятельность неотрывно связана с кулинарией.

На учебно-материальной базе филиала преподаватели и военнослужащие ежегодно на протяжении многих лет принимают активное участие в праздничных мероприятиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Более 5 тыс. специалистов и призывников пополнят воинские части общевойсковой армии ЗВО
В Калининграде состоялась первая отправка призывников на Балтийский флот
Подразделения МТО ЮВО обеспечили эвакуацию и ремонт поврежденной техники на полигоне в Ростовской области
В танковом объединении ЗВО в Подмосковье состоялся праздник День отца под девизом «Папа может!»

Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Учебный центр , Контрактник , Призывник , Военная служба по призыву , Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false