18.10.2021 (19:00)
В Оренбургской области прошли сборы с командами по спортивному ориентированию
В Оренбургской области среди военнослужащих Тоцкого гарнизона прошли учебные сборы по спортивному ориентированию.
Практические действия проходили в лесистой местности Тоцкого полигона. По правилам проведения соревнований их участники при помощи топографической карты и компаса проходили незнакомый маршрут, отмечаясь на специальных контрольных пунктах на местности.
Результаты прохождения дистанции определяли по времени, затраченному каждым участником на прохождение всего маршрута.
В сборе приняли участие более 70 военнослужащих.
Новости по теме:
Метки: