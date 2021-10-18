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18.10.2021 (19:00)

В Оренбургской области прошли сборы с командами по спортивному ориентированию

В Оренбургской области среди военнослужащих Тоцкого гарнизона прошли учебные сборы по спортивному ориентированию.

Практические действия проходили в лесистой местности Тоцкого полигона. По правилам проведения соревнований их участники при помощи топографической карты и компаса проходили незнакомый маршрут, отмечаясь на специальных контрольных пунктах на местности.

Результаты прохождения дистанции определяли по времени, затраченному каждым участником на прохождение всего маршрута.

В сборе приняли участие более 70 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военные сборы
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