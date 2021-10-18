18.10.2021 (18:30)

Более 100 артиллерийских систем задействуют на учениях ОДКБ в Таджикистане

Более 100 артиллерийских систем и ракетных комплексов задействовано на учениях воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Таджикистане.

В рамках учения создана совместная группировка ракетных войск и артиллерии, в которую входят два реактивных артиллерийских и самоходный гаубичный дивизион из состава 201-й военной базы Центрального военного округа, а также артиллерийские подразделения Республики Таджикистан. На вооружении группировки – российские реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», 152-мм самоходные гаубицы «Акация» и 122-мм «Гвоздика», противотанковый ракетный комплекс «Корнет», 120-мм минометный комплекс 2С12 «Сани».

На полигонах Харб-Майдон и Момирак артиллерийские подразделения воинских контингентов отработают задачи по постановке заградительного огня, уничтожению техники, подавлению долговременных огневых точек условного противника. На завершающем этапе российские военнослужащие совместно с воинскими контингентами проведут операцию по блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-члена ОДКБ.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин заявлял, что в октябре на территории Республики Таджикистан, вблизи границы с Афганистаном, пройдут три совместных учения с воинскими контингентами государств-членов ОДКБ: «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон».

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